Поезд Минобороны «Сила в Правде» 31 марта приедет в Хабаровск

Помимо этого, в составе агитационного поезда есть тематический вагон «Этих дней не смолкнет слава» с образцами вооружения и макетами боевой техники времен Великой Отечественной войны. Также на всех железнодорожных станциях на специальной платформе-сцене будут проходить концерты агитбригад ведущих творческих коллективов Минобороны РФ. В них примут участие артисты Центрального дома Российской армии имени М. В. Фрунзе, а также коллективы ансамбль песни и пляски ВВО.