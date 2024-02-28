Поезд Минобороны «Сила в Правде» 31 марта приедет в Хабаровск

Тематический поезд Минобороны России прибывает 25 марта на Дальний Восток в рамках агитационно-пропагандисткой акции «Сила в правде», сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу Восточного военного округа.
Свой путь по регионам Дальнего Востока поезд начнет с железнодорожной станции города Северобайкальск, который прибывает 25 марта. Также в марте поезд сделает остановку в таких населенных пунктах, как: Тында 27 марта, Верхнезейск 28 марта, Дугда 28 марта, Новый Ургал 29 марта, Комсомольск-на-Амуре 30 марта, а также Хабаровск 31 марта.
Поезд начал свой путь в Москве и проследует до Владивостока. Целью акции является противодействие попыткам фальсификации истории и демонстрация успехов и достижений армии и флота.
Помимо этого, в составе агитационного поезда есть тематический вагон «Этих дней не смолкнет слава» с образцами вооружения и макетами боевой техники времен Великой Отечественной войны. Также на всех железнодорожных станциях на специальной платформе-сцене будут проходить концерты агитбригад ведущих творческих коллективов Минобороны РФ. В них примут участие артисты Центрального дома Российской армии имени М. В. Фрунзе, а также коллективы ансамбль песни и пляски ВВО.