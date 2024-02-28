Министр Жафярова прокомментировала скандал с учительницей из Куйбышева

Министр образования Мария Жафярова прокомментировала скандал с учительницей из Куйбышева.
Напомним, что неизвестный обратил внимание на фотографию Марины Львовой — 25-летней учительницы русского языка и литературы из Куйбышева, опубликованную в её профиле социальных сетей. На снимке она обнимается со своим мужем в день свадьбы перед храмом. Однако аноним, по какой-то причине, нашел такое поведение неуместным и недостойным для учителя, поэтому пожаловался на нее в министерство образования Новосибирской области.
В итоге девушке пришлось оправдываться за вполне приличные фотографии и писать объяснительную. В министерстве образования с ней также провели беседу, после которой учитель удалила снимки из социальных сетей.
Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете. Надзорное ведомство организовало проверку.
— Проводится проверка в рамках статьи «Клевета», устанавливается автор жалобы и все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.
Сегодня, 28 февраля, ситуацию прокомментировала министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.
— Вокруг фотографии и самого учителя развернулись обсуждения крайне негативного характера в пабликах Куйбышевского и Барабинского районов. Желая защитить личную жизнь учителя из-за той ситуации, которая развернулась по месту работы и по месту проживания учителя, Управление образования Куйбышевского района рекомендует учителю удалить фото, которые могут быть рассмотрены, как спорные. Эти фото были удалены из открытого доступа пользователем, и я с этим решением согласна. Ни увольнения, ни выговора, ни замечания в отношении педагога не рассматривались ни на уровне школы, ни на уровне Управления образования Куйбышевского района, ни на уровне министерства образования региона, — отметила министр.
Она добавила, что считает, что в фото учительницы нет ничего непристойного.
Максим ЩЕГОЛЬКОВ.