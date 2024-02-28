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Министр Жафярова прокомментировала скандал с учительницей из Куйбышева

Скандал с учительницей из Куйбышева прокомментировала министр Жафярова. Ранее педагога обвинили в том, что она опубликовала в соцсетях непристойное фото.
Источник: Соцсети

Министр образования Мария Жафярова прокомментировала скандал с учительницей из Куйбышева.

Напомним, что неизвестный обратил внимание на фотографию Марины Львовой — 25-летней учительницы русского языка и литературы из Куйбышева, опубликованную в её профиле социальных сетей. На снимке она обнимается со своим мужем в день свадьбы перед храмом. Однако аноним, по какой-то причине, нашел такое поведение неуместным и недостойным для учителя, поэтому пожаловался на нее в министерство образования Новосибирской области.

В итоге девушке пришлось оправдываться за вполне приличные фотографии и писать объяснительную. В министерстве образования с ней также провели беседу, после которой учитель удалила снимки из социальных сетей.

Инцидентом заинтересовались в Следственном комитете. Надзорное ведомство организовало проверку.

— Проводится проверка в рамках статьи «Клевета», устанавливается автор жалобы и все обстоятельства произошедшего, — рассказали в пресс-службе СУ СКР по Новосибирской области.

Сегодня, 28 февраля, ситуацию прокомментировала министр образования Новосибирской области Мария Жафярова.

— Вокруг фотографии и самого учителя развернулись обсуждения крайне негативного характера в пабликах Куйбышевского и Барабинского районов. Желая защитить личную жизнь учителя из-за той ситуации, которая развернулась по месту работы и по месту проживания учителя, Управление образования Куйбышевского района рекомендует учителю удалить фото, которые могут быть рассмотрены, как спорные. Эти фото были удалены из открытого доступа пользователем, и я с этим решением согласна. Ни увольнения, ни выговора, ни замечания в отношении педагога не рассматривались ни на уровне школы, ни на уровне Управления образования Куйбышевского района, ни на уровне министерства образования региона, — отметила министр.

Она добавила, что считает, что в фото учительницы нет ничего непристойного.

Максим ЩЕГОЛЬКОВ.

образование