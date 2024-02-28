Министр Жафярова прокомментировала скандал с учительницей из Куйбышева

— Вокруг фотографии и самого учителя развернулись обсуждения крайне негативного характера в пабликах Куйбышевского и Барабинского районов. Желая защитить личную жизнь учителя из-за той ситуации, которая развернулась по месту работы и по месту проживания учителя, Управление образования Куйбышевского района рекомендует учителю удалить фото, которые могут быть рассмотрены, как спорные. Эти фото были удалены из открытого доступа пользователем, и я с этим решением согласна. Ни увольнения, ни выговора, ни замечания в отношении педагога не рассматривались ни на уровне школы, ни на уровне Управления образования Куйбышевского района, ни на уровне министерства образования региона, — отметила министр.