Минобразования заявило об особенностях ЦТ и ЦЭ 2024 года

В Министерстве образования рассказали об особенностях централизованного тестирования и централизованного экзамена 2024 года в эфире СТВ.
В министерстве обратили внимание на то, что приемная кампания 2024-го не будет изобиловать новшествами.
— Мы в 2024 году в соответствии с указом главы государства закрепили те новации, которые были приняты в 2023 год, — пояснил Сергей Пищов, начальник главного управления профессионального образования Минобразования.
Затем были «дошлифованы» особенности приема абитуриентов в вузы и ссузы, учреждения профтехобразования. В итоге главные новации и усовершенствования приемной кампании состоят в том, что ЦТ и ЦЭ будут проводить в единые сроки. Регистрация на централизованное тестирование в 2024-м пройдет с 9 по 22 апреля. Централизованный экзамен состоится 27 и 30 мая (27 мая — предмет по выбору, 30 мая — русский или белорусский язык).
— Особенностью приемной кампании и проведением ЦЭ в 2024 году является то, что в эти же дни будет проведено централизованное тестирование для выпускников прошлых лет, выпускников колледжей этих лет, которые планируют поступить в учреждения высшего образования по результатам централизованного тестирования, — прокомментировал Пищов.
Как указал представитель Минобразования это связано с обеспечением равных условий для выпускников 2024-го и выпускников прошлых лет. Поэтому ЦТ и ЦЭ по этим предметам и проведут в один день. Еще 3 июня в Беларуси состоится централизованное тестирование по предмету по выбору для всех категорий абитуриентов — и для выпускников 2024-го, и для выпускников прошлых лет.