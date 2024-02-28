Минобразования заявило об особенностях ЦТ и ЦЭ 2024 года

Как указал представитель Минобразования это связано с обеспечением равных условий для выпускников 2024-го и выпускников прошлых лет. Поэтому ЦТ и ЦЭ по этим предметам и проведут в один день. Еще 3 июня в Беларуси состоится централизованное тестирование по предмету по выбору для всех категорий абитуриентов — и для выпускников 2024-го, и для выпускников прошлых лет.