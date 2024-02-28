Концерт Анны Asti в Тольятти 30 марта 2024 отменили

Концерт Анны Asti в Тольятти 30 марта 2024 года не состоится. Выступление певицы в ЛДС «Лада-Арена» было отменено. Информацию об этом подтвердили в администрации спортобъекта.
— У ГАУ Самарской области «Арена» отсутствуют договорные обязательства по предоставлению ледового Дворца спорта «Лада-Арена» для проведения концерта Анны Asti 30 марта 2024 года. Также мы не осуществляем продажу билетов на концерт, — говорится в сообщении.
Тем, кто уже успел купить билеты на концерт, предлагают узнавать всю информацию по их возврату у организаторов мероприятия или у организаций, которые продают билеты. Отметим, что на площадках, где реализуют билеты на концерт, информации об отмене выступления певицы пока нет.
Напомним, этой весной Анна Asti планировала устроить тур по городам России. Однако теперь ее концерты стали отменять. Не состоятся они в Волгограде, Саратове и в Нижнем Новгороде. Точная причина пока не называлась. Возможно, все дело в том, что певица принимала участие в «голой вечеринке», организованной в конце прошлого года блогером Настей Ивлеевой.