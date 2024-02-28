Концерт Анны Asti в Тольятти 30 марта 2024 отменили

Напомним, этой весной Анна Asti планировала устроить тур по городам России. Однако теперь ее концерты стали отменять. Не состоятся они в Волгограде, Саратове и в Нижнем Новгороде. Точная причина пока не называлась. Возможно, все дело в том, что певица принимала участие в «голой вечеринке», организованной в конце прошлого года блогером Настей Ивлеевой.