В Кемерове и Юрге задержали курьеров, обманувших пять пенсионеров на 4 млн

В прошлом году 77-летняя пенсионерка из областной столицы, пытаясь спасти деньги на счёте, продала две квартиры и вместе со сбережениями перечислила мошенникам 8,4 млн рублей. Она знала о подобном способе обмана, но обратилась в полицию только тогда, когда близкие забили тревогу. Мы рассказывали эту историю подробнее.