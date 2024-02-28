В Кемерове и Юрге задержали курьеров, обманувших пять пенсионеров на 4 млн

Кузбасские полицейские задержали курьеров-мошенников в Кемерове и Юрге, которые перевозили в общей сложности 4 млн рублей от обманутых пенсионеров. Пострадали пять человек от 81 года до 90 лет.
Все преступления совершили по стандартной схеме «родственник в беде» — пенсионерам позвонили неизвестные, представились работникам правоохранительных органов и сообщили, что их родные якобы попали в ДТП и теперь срочно требуются деньги, чтобы избежать уголовной ответственности. Испуганные пострадавшие собирали все свои сбережения и передавали курьерам.
Курьерами оказались 46-летний кемеровчанин и 19-летний житель Юрги, которые по указанию «куратора» забирали наличные и переводили на определённые счета. За выполнение криминальных «заявок» они получали процент от суммы перевода. Незаконную подработку мужчины нашли в мессенджере. Задержанным грозит до 10 лет лишения свободы.
В прошлом году 77-летняя пенсионерка из областной столицы, пытаясь спасти деньги на счёте, продала две квартиры и вместе со сбережениями перечислила мошенникам 8,4 млн рублей. Она знала о подобном способе обмана, но обратилась в полицию только тогда, когда близкие забили тревогу. Мы рассказывали эту историю подробнее.