Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы

Высокая посещаемость у Музея М. А. Булгакова на Большой Садовой улице. 10 из семи комнат в «Нехорошей квартире» отданы под постоянную экспозицию и временные выставки. В синем кабинете можно увидеть принадлежавшую писателю мебель, например старинный секретер, за которым он создал роман «Мастер и Маргарита».