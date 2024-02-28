Собянин рассказал об уникальных домах-музеях и мемориальных квартирах Москвы

В столице открыто 16 домов-музеев и мемориальных квартир знаменитых писателей и ученых. В прошлом году их посетили более 375 тысяч человек. Об этом сообщил в своем телеграм-канале Сергей Собянин.
«Каждая из 16 площадок Департамента культуры по-своему уникальна, неразрывно связана с жизнью и творчеством выдающихся людей и хранит важные артефакты», — отметил мэр Москвы.
Среди самых популярных — Дом-музей И. С. Тургенева. В 2018 году особняк на улице Остоженке отреставрировали и восстановили в нем исторические интерьеры. В 12 залах парадной анфилады, антресолей и цокольного этажа хранится более 1600 экспонатов.
Высокая посещаемость у Музея М. А. Булгакова на Большой Садовой улице. 10 из семи комнат в «Нехорошей квартире» отданы под постоянную экспозицию и временные выставки. В синем кабинете можно увидеть принадлежавшую писателю мебель, например старинный секретер, за которым он создал роман «Мастер и Маргарита».
Большой популярностью у москвичей и гостей столицы пользовался Музей Николая Островского. В квартире на Тверской улице писатель диктовал роман «Рожденные бурей» и отвечал на письма читателей. Здесь сохранились личные вещи, документы, фотографии Николая Островского и воссоздана атмосфера советской эпохи.