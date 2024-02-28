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Экстренная вакцинация против клещевого энцефалита началась в Приморье

В отличие от осенней плановой вакцинации весной можно привиться по ускоренной схеме.
Источник: Аргументы и факты

В поликлиниках Приморья началась вакцинация против клещевого энцефалита. Привиться бесплатно могут дети от года до 18 лет, лица старше 60 лет и люди, чья работа связана с посещением лесов.

Как сообщил краевой минздрав, вакцины отечественного производства, такие как «Клещ-Э-Вак» для детей и взрослых и «ЭнцеВир Нео» для детей, были приобретены за счет средств краевого бюджета. Общее количество купленных препаратов — 82 845 доз.

Работодатели также имеют возможность организовывать вакцинацию своих сотрудников в рамках мероприятий по охране труда. Они могут использовать различные источники финансирования, включая собственные средства, средства страховых компаний и другие.

Плановая вакцинация от клещевого энцефалита обычно начинается осенью: интервал между двумя прививками составляет от пяти до семи месяцев. Но иммунитет против энцефалита можно получить и весной по ускоренной схеме, когда экстренная вакцинация предусматривает две прививки с интервалом от 14 до 30 дней.

Сопротивляемость организма у человека, прошедшего вакцинацию, вырабатывается через две недели после второй прививки. Но даже привитым людям рекомендуется пользоваться средствами индивидуальной защиты, посещая места возможного обитания клещей.

Если вы привились от других заболеваний, обязательно выждите месяц перед тем, как сделать прививку против клещевого энцефалита.

здоровье