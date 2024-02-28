Экстренная вакцинация против клещевого энцефалита началась в Приморье

В поликлиниках Приморья началась вакцинация против клещевого энцефалита. Привиться бесплатно могут дети от года до 18 лет, лица старше 60 лет и люди, чья работа связана с посещением лесов.

Как сообщил краевой минздрав , вакцины отечественного производства, такие как «Клещ-Э-Вак» для детей и взрослых и «ЭнцеВир Нео» для детей, были приобретены за счет средств краевого бюджета. Общее количество купленных препаратов — 82 845 доз.

Работодатели также имеют возможность организовывать вакцинацию своих сотрудников в рамках мероприятий по охране труда. Они могут использовать различные источники финансирования, включая собственные средства, средства страховых компаний и другие.

Плановая вакцинация от клещевого энцефалита обычно начинается осенью: интервал между двумя прививками составляет от пяти до семи месяцев. Но иммунитет против энцефалита можно получить и весной по ускоренной схеме, когда экстренная вакцинация предусматривает две прививки с интервалом от 14 до 30 дней.