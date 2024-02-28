Воздушный поп-рок и диско-фанк: в Светлогорске пройдут концерты группы Therr Maitz

В светлогорском театре эстрады «Янтарь-холл» в воскресенье, 31 марта, с концертом выступит российская инди-группа Therr Maitz. Об этом «Клопс Афише» сообщили организаторы.
«За десять с небольшим лет существования московского состава Therr Maitz стали законодателями моды в российской музыке, привив слушателям любовь к воздушному поп-року и диско-фанку. Лидер группы Антон Беляев — успешный композитор и продюсер, на счету которого саундтрек фильма “Лёд” и работа с артистами высокого уровня. Он совершенно органично смотрится и среди участников шоу “Голос”, и в жюри фестиваля “Новая волна”. В то же время его группа — важная статья российского музыкального экспорта: Therr Maitz уже покорились не только топовые российские фестивали, но и, скажем, сцена Europe на венгерском Sziget».
Каждый концерт группы — уникальное событие. Музыканты любят импровизировать, а программа может меняться в диапазоне от компактной электроники до пышных симфонических аранжировок, созданных при участии струнной секции из Лондона.
Начало в 19:00. Билеты без наценки покупайте на «Клопс Афише».