Воздушный поп-рок и диско-фанк: в Светлогорске пройдут концерты группы Therr Maitz

«За десять с небольшим лет существования московского состава Therr Maitz стали законодателями моды в российской музыке, привив слушателям любовь к воздушному поп-року и диско-фанку. Лидер группы Антон Беляев — успешный композитор и продюсер, на счету которого саундтрек фильма “Лёд” и работа с артистами высокого уровня. Он совершенно органично смотрится и среди участников шоу “Голос”, и в жюри фестиваля “Новая волна”. В то же время его группа — важная статья российского музыкального экспорта: Therr Maitz уже покорились не только топовые российские фестивали, но и, скажем, сцена Europe на венгерском Sziget».