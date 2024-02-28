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Февраль с Хабаровским краем прощается почтительно холодно

У нас по-прежнему стоят зимние морозы.
Сейчас в Олбани: +12° 5 м/с 82% 748 мм рт. ст. +7°
Источник: РИА "Новости"

Вот и кончается февраль, впереди весна, которую мы все так ждем. За долгую зиму все соскучились по теплу и солнцу, длинному светлому дню. Но климатическая весна наступает у нас только в середине третьей декады марта. Так что наберемся терпения!

В Хабаровске в последний день зимы, 29 февраля днем −7…-9 градусов, ночью −15…-17, пройдет небольшой снег. На остальной территории края без осадков. В Вяземском днем еще теплее, — 4…-6, ночью — 14…-16 градусов, в Бикине дневной фон температур еще выше, −2…-4, а вот на рассвете еще все те же −14…-16 градусов.

На севере тоже есть небольшие подвижки. Так, в Николаевске-на-Амуре в светлое время суток −11…-13 градусов, на рассвете −25…-27. В Охотске столбик термометра поднимется днем до −12…-14 градусов, а вот ночью февраль застудит до −25…-27 градусов.

В селе имени Полины Осипенко днем −6…-8 градусов, вполне себе хорошо, но ночью-то еще −19…-21 градус! В Аяне днем −9…-11 градусов, ночью все те же −19…-21 градус. В Чумикане пройдет небольшой снег, днем такая же температура −9…-11 градусов, ночью −18…-20 градусов. В Комсомольске-на-Амуре днем воздух прогреется до −6…-8 градусов, ночью столбик термометра опустится до −17…-19 градусов. В Советской Гавани в светлое время −7…-9 градусов, ночью −17…-19, в Чегдомыне дневной фон температур −6…-8, ночью −16…-18 градусов. В Троицком днем хорошая погода −5…-7 градусов, ночью −14…-16. Нынешний год високосный, потому дней в феврале 29. В народе он считался несчастливым, чреватым разными бедами, напастями, социальными и природными катаклизмами.

Наши суеверные предки связывали все несчастья с Касьяновым днем, он отмечается как раз 29 февраля. В их сознании укрепилось, что это самый страшный день, который находится во власти злопамятного святого. Хотя никакого отношения к житию Касьяна все это не имеет! Он был свят и благочестив.

А вот каким сложится этот год — зависит от нас. Вполне возможно, что очень удачным и даже счастливым! Будем верить в лучшее!