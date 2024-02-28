Февраль с Хабаровским краем прощается почтительно холодно

В селе имени Полины Осипенко днем −6…-8 градусов, вполне себе хорошо, но ночью-то еще −19…-21 градус! В Аяне днем −9…-11 градусов, ночью все те же −19…-21 градус. В Чумикане пройдет небольшой снег, днем такая же температура −9…-11 градусов, ночью −18…-20 градусов. В Комсомольске-на-Амуре днем воздух прогреется до −6…-8 градусов, ночью столбик термометра опустится до −17…-19 градусов. В Советской Гавани в светлое время −7…-9 градусов, ночью −17…-19, в Чегдомыне дневной фон температур −6…-8, ночью −16…-18 градусов. В Троицком днем хорошая погода −5…-7 градусов, ночью −14…-16. Нынешний год високосный, потому дней в феврале 29. В народе он считался несчастливым, чреватым разными бедами, напастями, социальными и природными катаклизмами.