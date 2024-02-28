За научные заслуги: педагоги и исследователи в Казахстане будут получать надбавку

Размер доплат зависит от учёной степени и звания преподавателей. Например, кандидаты наук со званием доцента дополнительно будут получать 25 МРП, доктора наук со званием профессора — 50 МРП.
Творческий отпуск
«Кроме того, учёные, работающие в вузах и научных организациях, для завершения работ научного, научно-педагогического и научно-технического характера смогут получить творческий отпуск сроком до одного года. При этом для них на этот период сохранят среднюю заработную плату из собственных средств организации. Творческий отпуск предоставляют не более одного раза в десять лет при условии, что сотрудник имеет непрерывный научно-педагогический стаж работы не менее пяти лет. По завершении такого отпуска учёные обязаны отработать в этой организации не менее трёх лет».
Кроме того, вводится понятие «научная этика» — это совокупность принципов, правил и норм этики, которых придерживаются субъекты научной и научно-технической деятельности.
Новый закон предоставляет местным исполнительным органам право на реализацию государственной политики в области науки и научно-технической деятельности. В частности, вносится компетенция по организации и реализации научных и научно-технических проектов и программ по приоритетным направлениям региона.
Проект закона был инициирован депутатами парламента и внесен на рассмотрение мажилиса 28 ноября 2023 года. Компетенция по разработке и утверждению типовых правил научной этики закрепляется за Министерством науки и высшего образования.