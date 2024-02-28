За научные заслуги: педагоги и исследователи в Казахстане будут получать надбавку

«Кроме того, учёные, работающие в вузах и научных организациях, для завершения работ научного, научно-педагогического и научно-технического характера смогут получить творческий отпуск сроком до одного года. При этом для них на этот период сохранят среднюю заработную плату из собственных средств организации. Творческий отпуск предоставляют не более одного раза в десять лет при условии, что сотрудник имеет непрерывный научно-педагогический стаж работы не менее пяти лет. По завершении такого отпуска учёные обязаны отработать в этой организации не менее трёх лет».