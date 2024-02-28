Уволенным с военной службы ветеранам в Кузбассе помогут трудоустроиться

По данным правительства Кузбасса, в регионе разработали проект службы занятости «РаботаДляСВОих», который поможет трудоустроиться уволенным с военной службы ветеранам, а также членам их семей.
Так, персональный куратор поможет с поиском работы и развитием профессиональных навыков и умений в формате «одного окна». Ветеранам и их семьям проведут диагностику профессиональных качеств, склонностей и интересов, помогут социально адаптироваться на рынке труда, организовать своё дело или подберут программу обучения. Ветеранам с инвалидностью создадут специальные рабочие места.
Участники проекта могут также посещать ярмарки вакансий и проходить на них собеседования, мастер-классы, консультироваться по соцгарантиям и льготам, ходить на клубные встречи, дискуссии и т. д. В кадровых центрах Кемерова и Анжеро-Судженска, например, сёстры и супруги военнослужащих встречаются в «Женском клубе».
С помощью службы занятости в Кузбассе 53 ветерана СВО нашли работу водителями, охранниками, инженерами, слесарями и т. д. А житель Ленинска-Кузнецкого открыл собственное дело по производству деревянных строительных конструкций и столярных изделий.