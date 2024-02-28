Уволенным с военной службы ветеранам в Кузбассе помогут трудоустроиться

Участники проекта могут также посещать ярмарки вакансий и проходить на них собеседования, мастер-классы, консультироваться по соцгарантиям и льготам, ходить на клубные встречи, дискуссии и т. д. В кадровых центрах Кемерова и Анжеро-Судженска, например, сёстры и супруги военнослужащих встречаются в «Женском клубе».