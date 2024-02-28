Семь вирусов одновременно атакуют волгоградцев в последние зимние дни

О ситуации с респираторными инфекциями рассказали в волгоградском Роспотребнадзоре 28 февраля. До конца зимы осталось всего два дня, а вирусы продолжают атаковать жителей региона. В настоящее время это грипп типа А, риновирус, РС-вирус, метапневмовирус, аденовирус, парагрипп и COVID-19.
В целом ситуацию можно считать благополучной — заболеваемость ОРВИ снизилась на восьмой календарной неделе года по сравнению с предыдущей на 7%, среди школьников — на 13%. Внебольничных пневмоний с начала года стало меньше на 20%. Случаев заражения COVID-19 зарегистрировано 333, циркулирует по территории области по-прежнему геновариант «Омикрон».
Чтобы сократить риск заражения респираторными инфекциями, в РПН рекомендуют:
мыть руки или пользоваться антисептиком после прихода с улицы;
мыть руки после посещения туалета и перед едой;
носить одноразовую маску в местах с большим количеством людей;
не трогать лицо грязными руками.