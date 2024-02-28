Семь вирусов одновременно атакуют волгоградцев в последние зимние дни

В целом ситуацию можно считать благополучной — заболеваемость ОРВИ снизилась на восьмой календарной неделе года по сравнению с предыдущей на 7%, среди школьников — на 13%. Внебольничных пневмоний с начала года стало меньше на 20%. Случаев заражения COVID-19 зарегистрировано 333, циркулирует по территории области по-прежнему геновариант «Омикрон».