В Молдове у водителей начнут конфисковывать права: Кого и за что будут наказывать

Агентство государственных услуг Молдовы (ASP) разрабатывает механизм аннулирования водительских удостоверений, полученных нелегальным/коррупционным путем.
Это будет относится к тем автолюбителям, против которых Агентство имеет точные данные, что их водительское удостоверение было получено незаконным путем.
«В скором времени мы вместе с правоохранительными органами объявим об аннулировании нескольких водительских удостоверений. У нас есть доказательства фальсификации экзаменов — видеозаписи, на которых видно, как люди садятся за компьютер, вообще не двигают мышью, но успешно проходят тест. Мы проводим тщательные проверки. Только за последние полгода мы уволили семь экзаменаторов», — рассказал директор Агентства государственных услуг Мирча Ешану, сообщает tv6.live.
Напомним, в конце ноября 2023 года в Бельцах прошли обыски по делу о коррупции при выдаче водительских прав. В нем фигурируют сотрудники Агентства государственных услуг, инструкторы по вождению и посредники. В середине февраля в более чем в десяти населенных пунктах в трех южных районах страны также прошли обыски по делу о выдаче поддельных водительских прав. Генинспекторат полиции сообщил, что под подозрением 15 человек.
Посмотрим, чем всё закончится. Вряд ли в официальных документах где-то указано, что права получены за взятку.