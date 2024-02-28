В Молдове у водителей начнут конфисковывать права: Кого и за что будут наказывать

Напомним, в конце ноября 2023 года в Бельцах прошли обыски по делу о коррупции при выдаче водительских прав. В нем фигурируют сотрудники Агентства государственных услуг, инструкторы по вождению и посредники. В середине февраля в более чем в десяти населенных пунктах в трех южных районах страны также прошли обыски по делу о выдаче поддельных водительских прав. Генинспекторат полиции сообщил, что под подозрением 15 человек.