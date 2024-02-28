В Сириус прибыли первые участники Всемирного фестиваля молодежи

«В составе делегации у нас 35 человек. Это все активные ребята в сфере молодежной политики в разных направлениях, — рассказал ТАСС замруководителя делегации Забайкальского края Михаил Кошелев. — Настроение отличное, хотя дорога, конечно, долгая — больше двух суток в пути на самолете и поезде».