Обязательного чипирования кошек и собак в Беларуси пока не будет

Законопроект внесла в Палату представителей депутат Мария Василевич в начале октябре 2023 года, а в ноябре того же года его приняли в первом чтении. О том, что она планирует предложить принять подобный документ, депутат сообщала прессе еще в 2019 году. В 2022-м она давала Sputnik интервью на эту тему.