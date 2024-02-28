Обязательного чипирования кошек и собак в Беларуси пока не будет

«Сейчас предполагается не обязанность, а право владельцев животных на чипирование», — заявила Василевич.
Но для заводчиков и питомников чипирование все же будет обязательным. Как ожидается, через год Совмин установит конкретный порядок.
В первоначальном варианте проект предусматривал обязательное чипирование кошек и собак в течение 14 дней со дня их приобретения. Но это не распространялось на зарегистрированных питомцев, которые появились у хозяина до принятия документа.
В случае, когда собака или кошка не были зарегистрированы, их нужно будет обязательно зарегистрировать в течение трех лет после вступления закона в силу.
Депутат не исключила, что в будущем обязательное чипирование могут расширить на всех домашних собак и кошек. Сейчас, как она полагает, это преждевременно.
«Объективно сложна реализация в сельской местности. Довольно весомая нагрузка для некоторых категорий в части финансов».
Она добавила, что в документе есть и другие новации. Например, до 18 лет граждане не смогут приобретать животных без разрешения родителей.
Кто инициатор
Законопроект внесла в Палату представителей депутат Мария Василевич в начале октябре 2023 года, а в ноябре того же года его приняли в первом чтении. О том, что она планирует предложить принять подобный документ, депутат сообщала прессе еще в 2019 году. В 2022-м она давала Sputnik интервью на эту тему.
Ранее, в 2011 году действительно депутаты принимали подобный документ в первом чтении, но в ноябре следующего года проект закона был отозван.
«…Практика показала, что к некоторым нормам наше общество пока не готово», — заявил тогда депутат Сергей Коноплич.