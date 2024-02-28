Гемодиализный центр открыли в больнице Хабаровского края

— Больница расширяет спектр медицинской помощи благодаря нацпроекту «Здравоохранение». В настоящее время 43 человека нуждаются в процедуре гемодиализа, включая не только местных жителей. Центр расположен в помещениях, ранее занятых детским отделением. В гемодиализном отделении будут работать два врача нефролога с высшей квалификационной категорией, медицинские сестры, а также врач анестезиолог-реаниматолог для оказания экстренной помощи при необходимости, — рассказал главный врач Городской больницы имени М. И. Шевчук Айрат Махмутов.