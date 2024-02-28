Гемодиализный центр открыли в больнице Хабаровского края

В Городской больнице имени М. И. Шевчук Комсомольска открыли Гемодиализный центр для пациентов с острой и хронической почечной недостаточностью.
Лечение пациентов обеспечивается оборудованием на сумму 38,2 миллиона рублей. В центре есть аппараты для гемодиализа, установка для очистки воды, устройство для приготовления растворов и терапевтические кресла.
— Больница расширяет спектр медицинской помощи благодаря нацпроекту «Здравоохранение». В настоящее время 43 человека нуждаются в процедуре гемодиализа, включая не только местных жителей. Центр расположен в помещениях, ранее занятых детским отделением. В гемодиализном отделении будут работать два врача нефролога с высшей квалификационной категорией, медицинские сестры, а также врач анестезиолог-реаниматолог для оказания экстренной помощи при необходимости, — рассказал главный врач Городской больницы имени М. И. Шевчук Айрат Махмутов.
Из-за необходимости проходить процедуры гемодиализа не менее трех раз в неделю, пациенты фактически привязаны к месту лечения, так как их жизненно важные органы заменяет специальное медицинское оборудование. Открытие гемодиализного зала в больнице имени М. И. Шевчук приблизило медицинскую помощь к пациенту, облегчив процедуры и сократив временные издержки.