8 из 10 соискателей в Хабаровске проверяют работодателей перед трудоустройством

Чаще всего работодателей проверяют те, кто зарабатывает больше. В опросе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы SuperJob (16+) приняли участие представители экономически активного населения из Хабаровска, сообщает ИА AmurMedia со ссылкой на пресс-службу SuperJob.