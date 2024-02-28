Названы главные площадки празднования 450-летия Уфы

«К праздничной дате наши жители уже получают “подарки”. Мы открыли обновленный Башкирский государственный театр кукол, новый Центр спортивной подготовки имени Ульфата Мустафина, крытый футбольный манеж площадью 6,5 тысяч кв. м. В 2023 году дорог построено больше, чем отремонтировано, появилось более 70 км тротуаров. Открыли долгожданный Зининский путепровод. Заменили почти 45 тысяч устаревших светильников на современные. По региональному проекту “Формирование комфортной городской среды” благоустроили сад имени Аксакова и сквер Альбанова. Обновили парк культуры и отдыха Нефтехимиков, территорию у озера Теплое. Продолжают свое развитие уникальный проект “Уфимское ожерелье” и экологическая акция “Зеленая Башкирия”, — рассказал он.