В Казани на «Играх будущего» наградят 100-тысячного посетителя. Об этом сообщили организаторы турнира в своем телеграм-канале.
В настоящее время соревнования посетили 98 тысяч человек. «Юбилейного» гостя ожидают подарки. Так, 29 февраля в 10:00 день начнется с тренировки со Сбером, а после пройдет «Погружение в Эру фиджитал». В 13:00 ожидается диджей-сет Kandinsky от Papa Tin и откроется парад косплееров.
Кроме того, для гостей организуют выступление Государственного камерного хора Татарстана, «Электронный джем». Отметим, «Игры будущего» будут проходить в Казани до 3 марта.
Ранее мы сообщили о том, как прошел финал битвы роботов на «Играх будущего» в Казани.