В Казани на «Играх будущего» наградят 100-тысячного посетителя

В настоящее время соревнования посетили 98 тысяч человек. «Юбилейного» гостя ожидают подарки. Так, 29 февраля в 10:00 день начнется с тренировки со Сбером, а после пройдет «Погружение в Эру фиджитал». В 13:00 ожидается диджей-сет Kandinsky от Papa Tin и откроется парад косплееров.