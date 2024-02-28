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В Казани на «Играх будущего» наградят 100-тысячного посетителя

Пока соревнования посетили 98 тысяч гостей.
Источник: Комсомольская правда

В Казани на «Играх будущего» наградят 100-тысячного посетителя. Об этом сообщили организаторы турнира в своем телеграм-канале.

В настоящее время соревнования посетили 98 тысяч человек. «Юбилейного» гостя ожидают подарки. Так, 29 февраля в 10:00 день начнется с тренировки со Сбером, а после пройдет «Погружение в Эру фиджитал». В 13:00 ожидается диджей-сет Kandinsky от Papa Tin и откроется парад косплееров.

Кроме того, для гостей организуют выступление Государственного камерного хора Татарстана, «Электронный джем». Отметим, «Игры будущего» будут проходить в Казани до 3 марта.

Ранее мы сообщили о том, как прошел финал битвы роботов на «Играх будущего» в Казани.