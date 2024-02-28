Реконструкцию набережной Хабаровска завершат в конце 2024 года

В рамках нацпроекта «Туризм и индустрия гостеприимства» до конца этого года планируется завершить четвертый этап реконструкции набережной краевого центра и передать ее в эксплуатацию. Руководство минстроя края осмотрело прогресс строительства на четвертом этапе реконструкции набережной.
— Президентские национальные проекты способствуют формированию общественных пространств, где люди могут проводить время вместе с семьей, участвовать в культурных и спортивных мероприятиях. Мы стремимся сделать все возможное, чтобы этот участок набережной приносил радость жителям и гостям в Год семьи. Работы проводят в соответствии с утвержденным планом. Подрядчик выполняет работы по укреплению шпунтовой стенки второго уровня и проводит земельные работы. В летний период текущего года планируется провести дноуглубительные работы в акватории яхт-клуба, чтобы обеспечить подход судов к причалам, — рассказал начальник управления строительства объектов краевой и муниципальной собственности краевого минстроя Владимир Гурченко.
На данный момент техническая готовность объекта составляет 71%, а строительная — 78%. Согласно государственному контракту, строительно-монтажные работы должны быть завершены к ноябрю 2024 года. Прогулочная зона набережной будет открыта для посетителей уже в июне текущего года.