Реконструкцию набережной Хабаровска завершат в конце 2024 года

— Президентские национальные проекты способствуют формированию общественных пространств, где люди могут проводить время вместе с семьей, участвовать в культурных и спортивных мероприятиях. Мы стремимся сделать все возможное, чтобы этот участок набережной приносил радость жителям и гостям в Год семьи. Работы проводят в соответствии с утвержденным планом. Подрядчик выполняет работы по укреплению шпунтовой стенки второго уровня и проводит земельные работы. В летний период текущего года планируется провести дноуглубительные работы в акватории яхт-клуба, чтобы обеспечить подход судов к причалам, — рассказал начальник управления строительства объектов краевой и муниципальной собственности краевого минстроя Владимир Гурченко.