Собак и хорьков посадили на поводок: жителям Хабаровского края объяснили, как гулять с домашними животными

— Что касается намордника, то надевать его на собаку любой породы необходимо только в местах массового пребывания людей. Речь идет о пространстве, где одновременно собрались 50 и более человек. Например, вы идете с собакой на общегородское мероприятие, где кто-то может задеть вашего питомца, на что возможна непредсказуемая реакция. Хозяин должен контролировать домашнее животное, чтобы оно никому не причинило вреда, — объяснила в разговоре с «КП» — Хабаровск" Наталья Пылина, начальник управления ветеринарии правительства Хабаровского края.