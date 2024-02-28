Собак и хорьков посадили на поводок: жителям Хабаровского края объяснили, как гулять с домашними животными

В Хабаровском крае прогулки с домашними животными подчинили закону. В документах прописано, как необходимо выгуливать питомцев и кому нельзя выводить их на улицу. Нарушители не останутся безнаказанными — им грозит ответственность, вплоть до уголовной.
Два закона о содержании домашних животных были приняты в конце 2023 года, в силу вступили 6 января. Первый документ за номером 459 от 25 декабря устанавливает правила выгула. О нем поподробнее.
КОРОТКИЕ ПОВОДКИ И НАМОРДНИКИ
Выпускать домашних животных в подъезды и тамбуры, на лестницы и во дворы запрещено на законодательном уровне. Выгуливать собак любых пород необходимо строго на поводке, на улице — убирать за ними продукты жизнедеятельности. Кстати, подобные правила относятся и к представителям семейств куньих и енотовых. Рядом с людьми домашнее животное нужно взять на короткий поводок — не более одного метра.
— Что касается намордника, то надевать его на собаку любой породы необходимо только в местах массового пребывания людей. Речь идет о пространстве, где одновременно собрались 50 и более человек. Например, вы идете с собакой на общегородское мероприятие, где кто-то может задеть вашего питомца, на что возможна непредсказуемая реакция. Хозяин должен контролировать домашнее животное, чтобы оно никому не причинило вреда, — объяснила в разговоре с «КП» — Хабаровск" Наталья Пылина, начальник управления ветеринарии правительства Хабаровского края.
Закон «надел намордник» во время выгула на особо опасных собак. И нет, это не те, которые были замешаны в нападениях на людей или собратьев. Речь идет о породах, признанных особо опасными российским Правительством. В документ попали 12 штук:
— акбаш;
— американский бандог;
— амбульдог;
— бразильский бульдог;
— булли кутта;
— бульдог алапахский чистокровный (отто);
— бэндог;
— волко-собачьи гибриды;
— волкособ, гибрид волка;
— гуль дог;
— питбульмастиф;
— северокавказская собака;
— метисы всех указанных пород.
Конечно, намордник и поводок домашнему животному не нужен, когда он сидит в специальной переноске.
НАБЕГАТЬСЯ, НО ПОД ПРИСМОТРОМ
Законом все же оговаривается возможность дать домашнему животному побегать вдоволь. Свободно выгуливать питомца можно за населенным пунктом, в специально оборудованных местах, на учебно-дрессировочных площадках. При этом хозяин не должен выпускать любимца из виду и контролировать его поведение. Если это невозможно, животное должно быть в наморднике.
Свободно гулять питомцы могут и на частных участках. Но только на тех, которыми владеет или пользуется владелец животного. Территория должна быть огорожена так, чтобы любимец не смог выбраться за ее пределы.
НЕЛЬЗЯ ГУЛЯТЬ С ДОМАШНИМИ ЖИВОТНЫМИ…
Выходить на прогулку с питомцами теперь запрещено тем, кто выпил (не важно сколько), принял наркотики или другие вещества, затуманившие рассудок. Люди, признанные недееспособными, также не могут выводить животных на улицу. Детям до 14 лет нельзя гулять с собаками из числа потенциально опасных.
НАРВАТЬСЯ НА ШТРАФЫ
Второй закон, вступивший в силу, под номером 461 «О внесении изменений в кодекс Хабаровского края об административных правонарушениях». Он устанавливает ответственность за неисполнение описанных выше правил.
— Возможные санкции — предупреждение, штраф от 1000 до 3000 рублей. Например, если собака на самовыгуле кого-то укусит, владелец заплатит от 3000 до 5000 рублей. Тут уже предупреждения нет. Штраф назначается, если нет признаков уголовного преступления, — сообщила Наталья Пылина.
Протоколы будут составлять местные администрации и управление ветеринарии. Рассматривать — административные комиссии. О нарушении может заявить любой. Нужно указать время, место, дату, в идеале — приложить фотографии или видео.
А что если кто-то пожаловался из вредности? К сожалению, подобные случаи, по словам Пылиной, уже были. Здесь нужно понимать, что без подтверждения факта нарушения вас не оштрафуют.
— При поступлении жалобы возбуждается административное расследование. В его рамках специалисты выезжают на место и опрашивают соседей. Если информация не подтверждается, административное производство прекращается, — разъяснила Наталья Пылина.
Важно помнить, что закон обратной силы не имеет и нарушения, зафиксированные до 6 января 2024 года, рассматриваться не будут.