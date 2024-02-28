Национальный аэропорт Минск перевез более 2,5 миллиона пассажиров в 2023 году

Стало известно, что Национальный аэропорт Минск в 2023 году обслужил более 2,5 миллиона пассажиров. Об этом гендиректор аэропорта Вячеслав Хоронеко рассказал БелТА.
Хоронеко заметил, что несмотря на нестабильность в авиаотрасли и сложные условия для функционирования в течение последних лет в работе аэропорта за 2023-й наблюдается положительная динамика выполнения производственных показателей.
Всего в 2023-м через Нацаэропорт Минск было выполнено 22,9 тысячи рейсов, что на 15,5% больше количества рейсов в 2022-м.
— Обслужено 2,5 миллиона авиапассажиров (плюс 20,7%), обработано 12,71 тысячи тонн грузов (плюс 18%), — сообщил Хоронеко статистику.