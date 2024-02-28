Проезд по улице Декабрьских Событий ограничат в Иркутске до 4 марта

Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, речь идёт об участке дороги от пересечения с Фридриха Энгельса до пересечения с Тимирязева. Связано ограничение с проведением аварийных земельных работ на сетях водоснабжения. Работы начнут с 8 часов вечера 1 марта, а завершатся они к 8 часам вечера 4 марта. Автомобилистам следует обратить внимание на информацию об ограничении проезда и планировать маршрут заранее.