Проезд по улице Декабрьских Событий ограничат в Иркутске до 4 марта

Важная информация для иркутских автомобилистов, чей маршрут часто пролегает через центр города. В ближайшее время здесь будет ограничен проезд по улице Декабрьских Событий.
Как сообщили irk.aif.ru в пресс-службе городской администрации, речь идёт об участке дороги от пересечения с Фридриха Энгельса до пересечения с Тимирязева. Связано ограничение с проведением аварийных земельных работ на сетях водоснабжения. Работы начнут с 8 часов вечера 1 марта, а завершатся они к 8 часам вечера 4 марта. Автомобилистам следует обратить внимание на информацию об ограничении проезда и планировать маршрут заранее.
Напомним, 24 февраля в этом же районе из-за аварии на сетях водоснабжения произошёл выход воды на проезжую часть, который повлиял на движение автомобилей и общественного транспорта.