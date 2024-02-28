Олимпийский парк в Сириусе стал недоступен для посетителей

Теперь доступ на территорию Всемирного фестиваля молодежи будет открыт только для участников мероприятия. Проход в Олимпийский парк, университет «Сириус» и на участок от улицы Журналистов до Олимпийского проспекта возможен только при наличии аккредитации.



Ограничения начали действовать с 8:00 28 февраля и будут продолжаться до 7 марта, когда завершится молодежный форум.



Ранее «Новая Кубань» сообщала, что с 1 по 7 марта на федеральной территории «Сириус» пройдет Всемирный фестиваль молодежи-2024. Ожидается, что в событии примут участие более 20 тысяч делегатов из более чем 180 стран мира. В течение этого периода Сириус станет особым местом, получившим название «Город молодежи мира». Здесь подготовили различные объекты и площадки для проведения мероприятий, включая ледовые шоу, спортивные активности, мастер-классы и тематические выставочные павильоны.