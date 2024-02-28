Жительницу Канска избавили от «подпольного болота» в квартире

Ситуацию под личный контроль взяла главный эксперт Народного фронта в сфере ЖКХ Светлана Калинина. К решению вопроса представители президентского движения привлекли прокуратуру, Роспотребнадзор и Стройнадзор. «Оказалось, что УК “Абсолют” даже надзорные органы абсолютно не указ. Ведь на помощь Наталье вызвался директор совершенно другой управляющей компании, который увидел видеосюжет о проблеме. Рабочие организации заменили проржавевшие коммуникации», — рассказала сопредседатель регионального штаба Народного фронта в Красноярском крае Марина Якубенко. Кроме того, жильцам дома ул. Герцена, 9 пообещали помочь со сменой УК. К ответу привлекут и руководителя нерадивой компании. Ему грозит административная ответственность.