В Иркутске продолжают расчистку дорог и тротуаров от снега

— Очистка снега проводилась на улицах: Гончарова, Баумана, Звездинская, Гидростроителей, Полярная, Радищева, Николая Гаврилова, Карбышева, Бурлова, 5-й Армии, Красноярская, Горная, Свердлова, Марата, Подгорная, Партизанская, Уткина, 3-го Июля, Ярославского, а также в переулках Спортивном и 8-м Советском, и в микрорайоне Юбилейном. За сутки было удалено 1 300 тонн снега, — говорят в администрации города.