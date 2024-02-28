В Иркутске продолжают расчистку дорог и тротуаров от снега

В Иркутске снегоуборочные машины работают круглосуточно, обеспечивая чистоту на всех улицах города. В ночное время, когда дороги свободны, спецтехнику направляют на основные улицы, мосты и путепроводы.
— Очистка снега проводилась на улицах: Гончарова, Баумана, Звездинская, Гидростроителей, Полярная, Радищева, Николая Гаврилова, Карбышева, Бурлова, 5-й Армии, Красноярская, Горная, Свердлова, Марата, Подгорная, Партизанская, Уткина, 3-го Июля, Ярославского, а также в переулках Спортивном и 8-м Советском, и в микрорайоне Юбилейном. За сутки было удалено 1 300 тонн снега, — говорят в администрации города.
Тротуары на улицах Лермонтова, Маяковского, Звездинская, Костычева, 2-я Железнодорожная, Аносова, Севастопольская, Чернышевского, Профсоюзная, Ленина, Ядринцева, Киевская, Александра Невского, 4-я Советская, Карла Либкнехта, Чкалова, Байкальская, в переулке Пионерском, на бульваре Гагарина и в микрорайоне Солнечном были очищены вручную.
Более 200 человек участвуют в ежедневной уборке улиц. Работа ведется по плану, принимая во внимание обращения жителей, как отметил руководитель МУП «Иркутскавтодор» Василий Ефремов.
Грейдер использовался для устранения наката на улицах: Ямская, Подгорная, Александра Невского, Партизанская, Баумана, 7-я Кировская, Волгоградская, Иртышевская, Маршала Говорова, Шпачека.