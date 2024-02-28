Когда в России будут Масленица, Великий пост и Пасха

Масленица
В древние времена Масленицу отмечали в день весеннего равноденствия. После принятия православия Масленицу привязали к Пасхе, поэтому дата празднования стала «плавающей»: ее ежегодно исчисляют по лунно-солнечному календарю. Сейчас этот праздник по-прежнему символизирует уход зимы и наступление весны.
Праздник наступления весны начнется 11 марта и продлится всю неделю — до 17 марта. Для многих россиян это один из самых популярных праздников. Согласно опросу ВЦИОМ, масленичные традиции (выпекание блинов и сжигание чучела) соблюдают 53% россиян.
В последний день празднования Масленицы (17 марта) в православии наступает Прощеное воскресенье, а после — Великий пост.
Великий пост
Мнения религиозных историков о происхождении Великого поста разнятся. Некоторые полагают, что пост необходимо соблюдать в память о Христе, который после крещения пробыл 40 дней в пустыне без еды и воды.
Некоторые полагают, что ранее люди принимали крещение в Великую субботу, после поста. Так они очищали тело и разум.
Даты, в которые верующим предписано соблюдать пост, определяются днем Пасхи. В этом году Великий пост пройдет с 18 марта по 4 мая.
Во время поста верующим важно причащаться, исповедоваться и молиться. Люди, которые придерживаются поста, ограничивают себя в питании. На весь срок из рациона исключают мясо, яйца, молочные продукты. Самые строгие ограничения приходятся на первую неделю поста и каждую среду и пятницу.
Пасха
Пасха — главный праздник христиан, установленный в честь воскрешения Иисуса Христа.
Каждый год день Пасхи исчисляется по специальной методике. Так, например, праздник проходит только в воскресенье, он не должен предшествовать еврейскому празднику Песах, и в этот день должно быть полнолуние.
В этом году по всем условиям подходит 5 мая. В этот день Пасху будут отмечать православные христиане.