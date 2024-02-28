Масленицу в Братске будут отмечать несколько дней

В постановлении указывается, что Масленицу в Братске массово будут отмечать два воскресенья и одну субботу. Больше всего массовых мероприятий состоится 10 марта. В этот день Масленицу отметят в сквере «Ангарские каскады» у театрально-концертного центра «Братск-АРТ», у клуба в жилом районе Порожский, а также в сквере 45-го квартала в Правобережном районе города.