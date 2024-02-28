Масленицу в Братске будут отмечать несколько дней

В постановлении указывается, что Масленицу в Братске массово будут отмечать два воскресенья и одну субботу. Больше всего массовых мероприятий состоится 10 марта. В этот день Масленицу отметят в сквере «Ангарские каскады» у театрально-концертного центра «Братск-АРТ», у клуба в жилом районе Порожский, а также в сквере 45-го квартала в Правобережном районе города.
23 марта Масленицу отметят в Энергетике возле Дворца искусств, а в воскресенье 24 марта — в Бикее, на площади возле здания администрации жилого района.
В постановлении отмечается, что в дни народных гуляний будет усилена охрана общественного порядка, на усиленный режим работы перейдут и городские пожарные части.