В Пермском крае в праздничные дни марта отменят несколько электричек

В Пермской пригородной компании сообщили об отмене нескольких электричек в праздничные дни марта. В период с 8 по 10 марта курсировать не будут электропоезда сообщением:
— № 6191 «Кукуштан — Пермь-2» в сутки с 8 по 10 марта;
— № 7194 «Пермь-2 — Кунгур» в сутки 8 марта;
— № 6193 «Кунгур — Верещагино» в сутки 8 марта;
— № 6009 «Пермь-2 — Верещагино» в сутки 7 марта;
— № 7182 «Чусовская — Теплая Гора» в сутки 8 марта;
— № 7181 «Теплая Гора — Чусовская» в сутки 9 марта;
— № 7184 «Чусовская — Пашия» в сутки 7 марта;
— № 7183 «Пашия — Чусовская» в сутки 08 марта;
— № 6935/6932 «Чусовская — Рассоленко — Чусовская» с 8 по 10 марта.
При планировании поездок необходимо учитывать изменения в расписании электропоездов.