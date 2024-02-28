В Ростове узнали, какие автобусы будут курировать на двух маршрутах в ТЦ «Мега»

— В документации при этом не прописали необходимость кондиционеров. Единственным участником доконкурсной процедуры стала все та же ООО «Автоколонна № 1559», которой выдали свидетельства и карты маршрутов, — говорится в публикации на портале «Ростовский городской транспорт».