В Ростове узнали, какие автобусы будут курировать на двух маршрутах в ТЦ «Мега»

В Ростовской области на маршруты № 91 и 113 «ГПЗ-10 — ТЦ “Мега” выйдут автобусы, которые забраковали в рамках конкурса на выполнение перевозок. Об этом сообщает портал “Ростовский городской транспорт”.
Как выяснилось, тендер на пассажирские перевозки ранее провел Минтранс региона. Победитель — компания «Автоколонна № 1559» — не представил копии документов о наличии в салонах автобусов устройств для безналичной оплаты проезда. Это стало причиной для объявления временного доконкурсного обслуживания маршрутов.
— В документации при этом не прописали необходимость кондиционеров. Единственным участником доконкурсной процедуры стала все та же ООО «Автоколонна № 1559», которой выдали свидетельства и карты маршрутов, — говорится в публикации на портале «Ростовский городской транспорт».
Какие именно машины выйдут на направления, неизвестно. Сообщается только, что выпустить на линии должны по 15 единиц транспорта.
Добавим, маршруты № 91 и 113 соединяют СТЦ «Мега» с ЗЖМ через улицы Туполева, Вятскую, Таганрогскую и Малиновского. Эти автобусы делают около сотни остановок по ходу своего следования в Ростове-на-Дону.