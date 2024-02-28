В мэрии Омска объяснили получасовое ожидание магистральных маршрутов

В паблике «Омск Live» анонимный автор рассказал о долгом ожидании магистрального маршрута. Речь о троллейбусе № 67. По словам омича, в восьмом часу утра транспорт пришлось ждать больше получаса. Напомним, магистральными называют маршруты, которые проходят по главным транспортным артериям и работают с 6 утра до 11 вечера с минимальными интервалами в 5−7 минут.
«Время 7.20, от исполкома отъехал троллейбус на Солнечный, следующий был в 7.55! 35 минут интервал! Не поверю, что транспорта не хватает, всегда нормально ходили, а теперь что?».
От жителей регулярно поступают жалобы на работу общественного транспорта. В мэрии подобные проблемы связывают с дефицитом водителей.
«Все обращения, которые поступают в департамент транспорта, учитываются в работе. На ряде городских маршрутов отмечается недовыпуск подвижного состава в линию, что обусловлено неукомплектованностью маршрута водительским составом. К сожалению, одномоментно решить вопрос с нехваткой кадров невозможно. При этом в данном направлении работа проводится. Помимо неукомплектованности городских маршрутов, к длительному ожиданию подвижного состава приводят и заторовые ситуации», — ранее объясняли в мэрии.