В мэрии Омска объяснили получасовое ожидание магистральных маршрутов

«Все обращения, которые поступают в департамент транспорта, учитываются в работе. На ряде городских маршрутов отмечается недовыпуск подвижного состава в линию, что обусловлено неукомплектованностью маршрута водительским составом. К сожалению, одномоментно решить вопрос с нехваткой кадров невозможно. При этом в данном направлении работа проводится. Помимо неукомплектованности городских маршрутов, к длительному ожиданию подвижного состава приводят и заторовые ситуации», — ранее объясняли в мэрии.