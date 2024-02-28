Для столичного аэропорта купили новые перронные автобусы. Видео

По информации компании, Cobus 3000 — самая крупногабаритная модель в линейке производителя. Низкопольный автобус длиной почти 14 метров и шириной 3 метра способен вместить 104 пассажира. В нем 10 сидячих и 94 стоячих мест.
Пневматическая система поднимания и опускания пола в этой модели позволяет легче заходить и выходить пассажирам с чемоданами, детскими колясками, а также пассажирам с ограниченными возможностями.
Отмечается, что Uzbekistan Airports ведет планомерную работу по обновлению и модернизации парка спецтранспорта. В частности, были приобретены новые универсальные машины для уборки на аэродромном комплексе, машины для противообледенительной обработки самолетов, буксировщики воздушных судов, установки воздушного запуска двигателей, наземные установки кондиционирования воздуха в салоне воздушного судна и другая техника.