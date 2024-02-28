Ночью часть жителей Первомайского района Владивостока останется без света

Во Владивостоке в ночь с 28 на 29 февраля будут отключены от энергоснабжения дома в районе бухты Тихой. На подстанции «Загородная» будут проводиться ремонтные работы, сообщили ИА PrimaMedia в компании «ДРСК».
Энергоснабжение будет ограничено с 23−00 до 5−00 на улицах: Борисенко, Монтажная, Новожилова, Строительная 2-я, Строительная 3-я, Волкова, Добровольского, Сахалинская, Космонавтов, Сахалинская, Феодосийская, 40 лет ВЛКСМ, Героев Хасана, Гризодубовой, Нестерова, Сафонова, Смоленская, Талалихина, Часовитина, Чукотская.
Как рассказали в компании, отключение электроэнергии согласовано с администрацией Владивостока. Уведомления о проведении ремонтных работ на подстанции и отключении электроэнергии получили крупные предприятия района и потребители.
Специалисты пояснили, что проведение неотложных ремонтных работ необходимо для обеспечения безаварийной электроснабжения потребителей после аварии 23 января.