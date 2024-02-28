С золотодобытчика, загрязняющего таштагольскую реку, взыскали 1,9 млн

Предприятие без разрешения сбрасывало загрязнённые сточные воды в реку. Его сотрудники не разработали нормативы допустимых сбросов, не учитывали объёмы и не контролировали качество сбрасываемой воды. Также золотодобытчики незаконно размещали отвалы размываемых грунтов, ёмкости с дизельным топливом, площадку для ремонта спецтехники и отходы производства и потребления.