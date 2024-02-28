С золотодобытчика, загрязняющего таштагольскую реку, взыскали 1,9 млн

Как сообщает прокуратура Кемеровской области, с золотодобывающей организации ООО «Хомутовский» взыскали 1,9 млн рублей за загрязнение таштагольской реки Ташелга. Работу организации, которой неоднократно назначали штрафы, приостановили ещё осенью.
Предприятие без разрешения сбрасывало загрязнённые сточные воды в реку. Его сотрудники не разработали нормативы допустимых сбросов, не учитывали объёмы и не контролировали качество сбрасываемой воды. Также золотодобытчики незаконно размещали отвалы размываемых грунтов, ёмкости с дизельным топливом, площадку для ремонта спецтехники и отходы производства и потребления.
Руководителю предприятия внесли представление и привлекли к административной ответственности по шести статьям на общую сумму штрафов более 600 тыс. рублей. Также организация должна будет рекультивировать земли.
Всего же с мая по октябрь прошлого года прокуроры области обнаружили больше 200 грубых нарушений закона золотодобытчиками. В августе власти приостанавливали деятельность золотодобывающей компании, которая работала в Тисульском округе и сбрасывала неочищенные сточные воды в р. Тулуюл.