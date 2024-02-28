В МЧС прокомментировали ролик экс-мэра Иркутска с лимузином на льду Байкала

В пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области прокомментировали видео, которое бывший мэр Иркутска Виктор Кондрашов опубликовал в своих соцсетях. На кадрах он дрифтует по льду Байкала на белом лимузине.
«Региональным и федеральным законодательством выезд на лёд вне официальных переправ запрещен. По видео понять, на переправе или нет происходит дрифт, невозможно. В этом случае у МЧС нет полномочий составлять протокол об административном правонарушении», — сказали корреспонденту irk.aif.ru в пресс-службе ведомства, уточнив, что материалы для принятия правового решения сотрудники передали в администрацию Ольхонского района.
Пользователи соцсетей отреагировали на видео по-разному:
«То есть областной закон, запрещающий выезд на лед вне переправ, чисто для нас, смертных? А обладателям лимузинов закон не писан?» — написал один из пользователей в комментариях.
«Вить, это было мощно», — отреагировал другой комментатор.
Сам Виктор Кондрашов оставил видео без комментариев.