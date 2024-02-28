В МЧС прокомментировали ролик экс-мэра Иркутска с лимузином на льду Байкала

«Региональным и федеральным законодательством выезд на лёд вне официальных переправ запрещен. По видео понять, на переправе или нет происходит дрифт, невозможно. В этом случае у МЧС нет полномочий составлять протокол об административном правонарушении», — сказали корреспонденту irk.aif.ru в пресс-службе ведомства, уточнив, что материалы для принятия правового решения сотрудники передали в администрацию Ольхонского района.