В Иркутскую область начала поступать новая лесопожарная техника

В то же время продолжается проверка готовности лесопожарных подразделений. Министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин сообщил, что проводится проверка лесопожарных станций и авиаотделений совместно с различными организациями, включая Госавтоинспекцию, МЧС и другие. Оценивается качество ремонта оборудования, подготовленность персонала и наличие необходимого противопожарного инвентаря. Также проводится проверка готовности лесопожарных сил арендаторов лесных участков, ответственных за обеспечение пожарной безопасности и участие в тушении пожаров в лесу.