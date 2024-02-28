В Иркутскую область начала поступать новая лесопожарная техника

Новая техника скоро появится на лесопожарных станциях Иркутской области. Первые пять единиц оборудования, закупленных в рамках федерального проекта «Сохранение лесов» президентского национального проекта «Экология», уже прибыли в регион. Планируется, что приемка трех гусеничных лесопожарных тракторов и двух автоцистерн состоится 29 февраля.
— По словам заместителя председателя правительства Иркутской области Владимира Читоркина, благодаря оперативной работе по заключению контрактов на поставку оборудования, новая техника будет доставлена на лесопожарные станции вовремя, до начала пожароопасного сезона, — говорят в правительстве региона.
В то же время продолжается проверка готовности лесопожарных подразделений. Министр лесного комплекса Иркутской области Павел Кирдяпкин сообщил, что проводится проверка лесопожарных станций и авиаотделений совместно с различными организациями, включая Госавтоинспекцию, МЧС и другие. Оценивается качество ремонта оборудования, подготовленность персонала и наличие необходимого противопожарного инвентаря. Также проводится проверка готовности лесопожарных сил арендаторов лесных участков, ответственных за обеспечение пожарной безопасности и участие в тушении пожаров в лесу.