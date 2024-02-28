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Резиденцию президента в Пионерском окружили масштабной охранной зоной

На отведённой территории нельзя запускать дроны и устраивать свалки.

Резиденцию президента в Пионерском на ул. Гагарина, 20, окружили масштабной охранной зоной. Соответствующий приказ министерства градостроительной политики Калининградской области опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.

Площадь зоны — 466,7 га. Документ вносит изменения в Правилах землепользования и застройки округа, предусмотренные приказом Федеральной службы охраны РФ от 13 июня 2023 года № 63.

В установленной территории запрещается:

устраивать свалки;

строить кладбища;

запускать дроны (в том числе надводные и подводные);

запускать шары-зонды и аэростаты;

открывать страйкбольные клубы и стрельбища;

эксплуатировать химические и взрывопожароопасные объекты;

строить аэродромы;

открывать аэроклубы;

проводить массовые мероприятия.

В мае 2023-го сообщалось, что в Пионерском восстановили склон возле резиденции президента.