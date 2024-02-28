Резиденцию президента в Пионерском окружили масштабной охранной зоной

Резиденцию президента в Пионерском на ул. Гагарина, 20, окружили масштабной охранной зоной. Соответствующий приказ министерства градостроительной политики Калининградской области опубликовали на официальном интернет-портале правовой информации.
Площадь зоны — 466,7 га. Документ вносит изменения в Правилах землепользования и застройки округа, предусмотренные приказом Федеральной службы охраны РФ от 13 июня 2023 года № 63.
В установленной территории запрещается:
устраивать свалки;
строить кладбища;
запускать дроны (в том числе надводные и подводные);
запускать шары-зонды и аэростаты;
открывать страйкбольные клубы и стрельбища;
эксплуатировать химические и взрывопожароопасные объекты;
строить аэродромы;
открывать аэроклубы;
проводить массовые мероприятия.
В мае 2023-го сообщалось, что в Пионерском восстановили склон возле резиденции президента.