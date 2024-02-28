Одаренные фигуристы смогут бесплатно тренироваться в школе Алины Загитовой

Одаренные фигуристы получат возможность тренироваться в казанской школе Алины Загитовой бесплатно или на льготных основаниях. Об этом сообщил глава Минспорта РТ Владимир Леонов.
Строительство учреждения начнется летом текущего года, оно будет находиться в Казани на ул. Портовой.
«Мы нашим спортшколам формируем госзадание, чтобы они 50% зарабатывали сами благодаря секциям, различным сервисам и услугам. Но для одаренных будем проводить кастинги, чем Алина будет лично заниматься. Будем стараться создать максимально льготные условия или бесплатные», — приводит слова министра ТАСС.
Договоренность об открытии школы фигурного катания была достигнута на встрече Алины Загитовой с раисом РТ Рустамом Миннихановым во время Петербургского международного экономического форума.
Алина Загитова — российская фигуристка, она имеет титулы олимпийской чемпионки в женском одиночном катании (2018), чемпионки Европы (2018) и мира (2019).