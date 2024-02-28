В Братском госуниверситете в этом году пройдут выборы ректора

Как следует из информации, размещённой на сайте БрГУ, в настоящее время идёт процесс выдвижения и регистрации кандидатов. Пока о своём желании участвовать в выборах заявили три человека. Это действующий ректор Илья Ситов, доцент базовой кафедры менеджмента и информационных технологий Михаил Иванов и декан факультета экономики и строительства Марина Сыготина. Окончательный список кандидатов станет известен в середине марта.