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В Братском госуниверситете в этом году пройдут выборы ректора

В этом году в Братском государственном университете (БрГУ) пройдут выборы ректора. Их дата пока неизвестна, однако подготовительная работа уже идёт. Информация об этом размещена на сайте высшего учебного заведения, передаёт информационное агентство «ТК Город».
Источник: Reuters

Как следует из информации, размещённой на сайте БрГУ, в настоящее время идёт процесс выдвижения и регистрации кандидатов. Пока о своём желании участвовать в выборах заявили три человека. Это действующий ректор Илья Ситов, доцент базовой кафедры менеджмента и информационных технологий Михаил Иванов и декан факультета экономики и строительства Марина Сыготина. Окончательный список кандидатов станет известен в середине марта.

Затем список кандидатов должны согласовать правительство Иркутской области и Законодательное собрание региона. После этого пройдёт аттестация кандидатов. Дату выборов ректора позже согласуют с Министерством высшего образования и науки РФ. Вероятно, выборы ректора состоятся летом.

Последний раз выборы ректора БрГУ проводились в 2019 году.

образование