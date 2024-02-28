По ее словам, на эту и другие дороги необходимы миллиарды рублей. Поэтому, несмотря на краевую и федеральную поддержку, возможности города ограничены.
В своем выступлении Вера Галушко также упомянула обращение жителей поселка Российского к председателю СКР Александру Бастрыкину по поводу многочисленных проблем. Главе ведомства они пожаловались на отсутствие надлежащего асфальтового покрытия и пешеходных тротуаров. Они также отметили, что в поселке нет уличного освещения и объектов социальной инфраструктуры, в том числе зеленых зон и мест досуга для подростков.
Татьяна Ручкина.
Реконструкцию улицы Есенина в Краснодаре оценивают в 1 млрд рублей
На реконструкцию улицы Есенина в Музыкальном микрорайоне Краснодара необходим 1 млрд руб. Об этом на расширенном 71-м заседании гордумы заявила ее председатель Вера Галушко.
По ее словам, на эту и другие дороги необходимы миллиарды рублей. Поэтому, несмотря на краевую и федеральную поддержку, возможности города ограничены.