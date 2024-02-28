В Заксобрании Красноярского края обсудили поддержку добровольчества

Разговор об этом состоялся на заседании круглого стола в СФУ, где собрались представители благотворительных фондов, общественных движений, некоммерческих организаций, специалисты молодежной политики, образовательных учреждений и студенты.
Руководитель агентства молодежной политики и реализации программ общественного развития края Виктор Коломиец рассказал, что волонтерством в той или иной сфере занимается более 143 тысяч человек. В регионе зарегистрировано свыше 1400 организаторов добровольческой деятельности, региональный ресурсный центр поддержки добровольчества и 18 его филиалов. Также регионе действуют крупные некоммерческие организации, в 61 территории края реализуется флагманская программа «Мы вместе». С 2021 года на поддержку ресурсных центров в рамках грантовой программы края «Партнерство» дается субсидия.
«Отраслевые учреждения выполняют государственное задание, зависят от регламентов и процедур, не мобильны и не могут реагировать на ситуацию “здесь и сейчас”. Дефицит информации и отсутствие понятного места, приводит к непониманию обычного человека, куда он может обратиться, чтобы сделать доброе дело», — подчеркнул Виктор Коломиец.
«Волонтеры готовы трудиться, но мы должны обеспечить их всеми средствами. Для меня очень остро стоит вопрос о компенсации проезда волонтерам. Человек в день выполняет по три заявки. Проезд получается достаточно дорогой. Помогают пожертвования, но, к сожалению, сейчас нет других способов, чтобы обеспечить как-то эту компенсацию», — рассказала председатель благотворительного фонда социальной реабилитации граждан «Феникс» Татьяна Станкевич.
Председатель комитета по спорту, молодежной политике, туризму и развитию общественной среды Александр Новиков отметил, что в тех условиях, в которых сейчас находится страна, добровольчество и волонтерство являются приоритетом. Государство должно всеми силами поддерживать тех, кто решил бескорыстно помогать другим людям.
«Красноярский край — один из лидеров по развитию добровольчества в стране, но нам предстоит еще очень многое сделать. Необходимо создать такую среду, в которой волонтерством заниматься почетно, и люди бы стремились это делать. Здесь требуется поддержка государства. На уровне Законодательного Собрания края накануне мы внесли законопроект, в котором почетный знак “Милосердие” и “Благотворительность” мог бы вручаться еще и добровольцам и волонтерам. На повестке дня стоит вопрос по компенсации поездок для волонтеров, над этим мы работаем в комитете. В конце прошлого года вступили в силу изменения в федеральное законодательство в этой сфере, нам предстоит внести соответствующие поправки и в краевые законы. Работы в этой части у нас много, но мы понимаем важность волонтерства и видим, как люди с горящими глазами посвящают себя этой деятельности, это не разовая акция для них, а норма жизни», — отметил Александр Новиков, подводя итог обсуждения.