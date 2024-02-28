В Заксобрании Красноярского края обсудили поддержку добровольчества

«Красноярский край — один из лидеров по развитию добровольчества в стране, но нам предстоит еще очень многое сделать. Необходимо создать такую среду, в которой волонтерством заниматься почетно, и люди бы стремились это делать. Здесь требуется поддержка государства. На уровне Законодательного Собрания края накануне мы внесли законопроект, в котором почетный знак “Милосердие” и “Благотворительность” мог бы вручаться еще и добровольцам и волонтерам. На повестке дня стоит вопрос по компенсации поездок для волонтеров, над этим мы работаем в комитете. В конце прошлого года вступили в силу изменения в федеральное законодательство в этой сфере, нам предстоит внести соответствующие поправки и в краевые законы. Работы в этой части у нас много, но мы понимаем важность волонтерства и видим, как люди с горящими глазами посвящают себя этой деятельности, это не разовая акция для них, а норма жизни», — отметил Александр Новиков, подводя итог обсуждения.