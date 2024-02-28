Ученики 9 классов могут получить освобождение от экзаменов в Беларуси в 2024

Так, от выпускных экзаменов в Беларуси могут быть освобождены девятиклассники по состоянию здоровья. Чтобы выпускники не сдавали экзамены, их родителям (законным представителям) необходимо не позднее чем за 15 дней до начала экзаменов подать руководителю учреждения образования заявление и заключение врачебно-консультационной комиссии. Затем учреждение образования представит в управление по образованию копии решения педсовета учреждения о представлении к освобождению учащихся от экзаменов.