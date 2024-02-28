Ученики 9 классов могут получить освобождение от экзаменов в Беларуси в 2024

Стало известно, что в Беларуси ученики 9 классов могу быть освобождены от выпускных экзаменов в 2024 году. Информацию уточнило управление по образованию администрации Советского района г. Минска.
Так, от выпускных экзаменов в Беларуси могут быть освобождены девятиклассники по состоянию здоровья. Чтобы выпускники не сдавали экзамены, их родителям (законным представителям) необходимо не позднее чем за 15 дней до начала экзаменов подать руководителю учреждения образования заявление и заключение врачебно-консультационной комиссии. Затем учреждение образования представит в управление по образованию копии решения педсовета учреждения о представлении к освобождению учащихся от экзаменов.
Основанием для освобождения от экзаменов может стать ряд заболеваний, в том числе, вирусные и инфекционные болезни, туберкулез, коронавирус, различные анемии, болезни эндокринной, кроветворной системы, психические расстройства, болезни нервной системы