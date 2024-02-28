В Приморье приостановлена продажа междугородных автобусных билетов через приложение

Продажи билетов с автовокзалов Владивостока и Уссурийска через сайт rfbus.ru (0+) временно приостановлены, сообщает ИА PrimaMedia. Информацию об этом опубликовали на сайте «Примвокзал».
Отмечается, что билеты, приобретенные до 20 февраля, остаются действительными. Купленные на сайте уже после этой даты считаются недействительными. Пассажиры буквально столкнулись с тем, что, купив билет, в итоге остались без него и не смогли уехать. Возникает вполне резонный вопрос — кто в таком случае должен вернуть деньги за не состоявшуюся поездку?
Корр. ИА PrimaMedia попытался связаться с ООО «Приморские Авто Линии» по указанным на сайте номерам телефонов, но трубку там никто так и не взял.
На сайте указано, что в ближайшее время продажи билетов через интернет будут возобновлены. А пока приморцам рекомендуется обращаться за покупкой билетов через кассы автовокзалов, которые работают в обычном режиме.