В Приморье приостановлена продажа междугородных автобусных билетов через приложение

Отмечается, что билеты, приобретенные до 20 февраля, остаются действительными. Купленные на сайте уже после этой даты считаются недействительными. Пассажиры буквально столкнулись с тем, что, купив билет, в итоге остались без него и не смогли уехать. Возникает вполне резонный вопрос — кто в таком случае должен вернуть деньги за не состоявшуюся поездку?