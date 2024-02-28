Названы продукты, которые помогут не заболеть весной

Чтобы не заболеть весной, нужно добавить в рацион продукты, богатые клетчаткой, советует российский врач-диетолог Наталья Артемьева. Специалист подчеркнула, что такое питание позволит укрепить иммунитет, улучшить углеводный и жировой обмен.
— Ежедневное поступление клетчатки улучшает состояние флоры кишечника за счёт роста числа хороших бактерий, которые питаются именно пищевыми волокнами. Это в свою очередь повышает иммунитет. Также клетчатка улучшает углеводный и жировой обмен, обладает антиоксидантными свойствами, — пояснила диетолог.
В рационе должны быть продукты молочного брожения: кефир, ряженка, сыры и йогурты. Они благоприятно отразятся на работе кишечника. Кроме того, важно соблюдать водный баланс организма.