Названы продукты, которые помогут не заболеть весной

— Ежедневное поступление клетчатки улучшает состояние флоры кишечника за счёт роста числа хороших бактерий, которые питаются именно пищевыми волокнами. Это в свою очередь повышает иммунитет. Также клетчатка улучшает углеводный и жировой обмен, обладает антиоксидантными свойствами, — пояснила диетолог.