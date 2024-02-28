Храм Василия Блаженного закроют для посещения 29 февраля

«Посетить выдающийся памятник архитектуры можно будет онлайн — на медиапортале Исторического музея вы найдете экскурсии по Покровскому собору, лекции и другие материалы», — говорится в сообщении.
До этого Храм Василия Блаженного закрывали в январе. Тогда там проходила лекция старшего научного сотрудника Института русского языка имени Виноградова РАН Анастасии Преображенской «Азъ есмь земля и пепелъ: человек и смерть в эпоху раннего Нового времени».
Мероприятие в рамках лектория «Исторические встречи в Покровском соборе» перенесли в Исторический музей. Со всеми, кто купил билет, связались сотрудники музея.
Ранее храм был закрыт для посетителей в среду, 17 января. А до этого, 14 декабря 2023 года, он также не был доступен для посетителей.