Народные приметы о деньгах: чего нельзя делать 29 февраля

Согласно поверьям, 29 февраля активизируется нечисть. Чтобы случайная встреча с потусторонними силами не оказалась фатальной, наши предки в этот день без нужды не выходили из дома. Особенно это касалось темного времени суток. С наступлением сумерек люди на Руси старались даже не смотреть в окна, закрывая их занавесками. Двери закрывали наглухо и после заката никого не пускали к себе в жилище.