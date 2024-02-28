Народные приметы о деньгах: чего нельзя делать 29 февраля

29 февраля верующие вспоминают святого Иоанна Кассиана, в народном календаре — Касьянов день. Издавна эта дата окружена множеством поверий, ведь наступает она только один раз в четыре года. Некоторые запреты и ритуалы, известные в старину, дошли до наших дней. На Руси люди старались соблюдать эти неписаные правила, чтобы не лишиться денег, здоровья и любви, а также привлечь богатство.
Народные приметы на 29 февраля: что нельзя делать
Согласно поверьям, 29 февраля активизируется нечисть. Чтобы случайная встреча с потусторонними силами не оказалась фатальной, наши предки в этот день без нужды не выходили из дома. Особенно это касалось темного времени суток. С наступлением сумерек люди на Руси старались даже не смотреть в окна, закрывая их занавесками. Двери закрывали наглухо и после заката никого не пускали к себе в жилище.
В старину знающие люди рекомендовали воздерживаться от работы. Тяжелый физический труд может обернуться болезнями. Тем, кто никак не может отложить дела на более удачный момент, стоит хотя бы не браться за решение новых задач, а заняться завершением старых проектов.
Ни в коем случае не беритесь 29 февраля за ремонт или строительство. Выполненные вами работы окажутся недолговечными, а то и опасными для здоровья и жизни.
Уборка в доме также не принесет ничего хорошего. Вместе с мусором из жилища можно вымести мир и благополучие. Во всяком случае, так говорили наши предки.
Стирать и гладить белье тоже нельзя. Под запретом и рукоделие, а также использование ножей. Если пораниться 29 февраля, в жизни начнется черная полоса.
Касьянов день решительно не подходит для свадеб. Вступая в брак в последний день февраля, молодожены обрекают себя на ссоры и безденежье. Довольно долго они могут изводить друг друга ревностью, скандалить и даже драться, но все равно расстанутся. Впрочем, и для развода эта дата не годится. Если поставите точку в отношениях 29-го числа, проведете долгое время в одиночестве.
Не стоит приглашать гостей в Касьянов день. В старину верили, что какой-то человек может явиться к вам с недобрыми намерениями. Существует вероятность заболеть после его визита. Если верите в народные приметы, лучше подстраховаться и никого к себе не звать, а провести время в тесном семейном кругу.
29 февраля нельзя одалживать деньги. Тому, кто ослушается, на Руси сулили год в нужде.
Народные приметы на 29 февраля: что можно делать
Поскольку Касьянов день не подходит практически ни для какой работы, встать можно попозже. В том, чтобы оставаться в кровати хоть до обеда, нет ничего предосудительного.
Верующие в старину могли провести практически весь день в молитвах. Они просили заступников о помощи в мирских делах, прежде всего, чтобы святые защитили их скотину. Считалось, что в это время зима борется с весной, из-за чего могут пострадать животные.
Самым безопасным в период разгула нечисти наши предки считали молчание. Даже семейные люди могли не обмолвиться даже словом с близкими, чтобы не было беды.
Если не хотите лишиться денежной удачи, в этот день не пересчитывайте свои накопления. Пусть та сумма, которая у вас есть, хотя бы сутки остается неприкосновенной.
Народные приметы о погоде на 29 февраля
Согласно наблюдениям наших предков, туман 29 февраля сулит богатый урожай. Лето будет теплым.
Ясное небо ночью может предвещать похолодание. В ближайшее время температура упадет сразу на несколько градусов.
Сильный ветер в утренние часы обещает осадки. К вечеру может пойти снег.
Если птицы ведут себя беспокойно, погода заметно ухудшится.
Именинники 29 февраля
29 февраля именины празднуют Касьян, Илья, Иван и Михаил.