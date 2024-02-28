Когда откроют новые общежития Крымского федерального университета

Строительство общежитий для студентов КФУ началось в конце 2022 года. Их общая площадь превысит 13 тысяч квадратных метров. Кроме жилых комнат, в общежитиях будут административные и подсобные помещения. Фасады зданий покрасят в серо-голубой и светло-серый цвета с оранжевыми элементами декора. На прилегающей территории установят спортивные площадки и сделают парковки, проезды и тротуары.