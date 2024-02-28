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Когда откроют новые общежития Крымского федерального университета

СИМФЕРОПОЛЬ, 28 фев — РИА Новости Крым. Строительная готовность двух новых общежитий Крымского федерального университета на 700 мест в Симферополе составляет 80%, объекты введут в эксплуатацию к 1 августа. Об этом сообщил глава правительства республики Юрий Гоцанюк.

«Вместе с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Вадимом Викторовичем Васильевым осмотрели строительство общежитий на 250 мест и 450 мест Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского в Симферополе. На сегодняшний день строительная готовность общежитий составляет более 80%. Ввод зданий планируется открыть к 1 августа этого года», — написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.

Общежития строят в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».

Также идет строительство системы коммунальной инфраструктуры, в том числе сетей ливневой канализации. Данные мероприятия будут завершены в установленные сроки для своевременного обеспечения ввода объектов в эксплуатацию, добавил председатель Совмина республики.

Строительство общежитий для студентов КФУ началось в конце 2022 года. Их общая площадь превысит 13 тысяч квадратных метров. Кроме жилых комнат, в общежитиях будут административные и подсобные помещения. Фасады зданий покрасят в серо-голубой и светло-серый цвета с оранжевыми элементами декора. На прилегающей территории установят спортивные площадки и сделают парковки, проезды и тротуары.

строительство