Когда откроют новые общежития Крымского федерального университета

«Вместе с заместителем министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Вадимом Викторовичем Васильевым осмотрели строительство общежитий на 250 мест и 450 мест Крымского федерального университета им. В. И. Вернадского в Симферополе. На сегодняшний день строительная готовность общежитий составляет более 80%. Ввод зданий планируется открыть к 1 августа этого года», — написал Гоцанюк в своем Telegram-канале.
Общежития строят в рамках государственной программы «Социально-экономическое развитие Республики Крым и города Севастополя».
Также идет строительство системы коммунальной инфраструктуры, в том числе сетей ливневой канализации. Данные мероприятия будут завершены в установленные сроки для своевременного обеспечения ввода объектов в эксплуатацию, добавил председатель Совмина республики.
Строительство общежитий для студентов КФУ началось в конце 2022 года. Их общая площадь превысит 13 тысяч квадратных метров. Кроме жилых комнат, в общежитиях будут административные и подсобные помещения. Фасады зданий покрасят в серо-голубой и светло-серый цвета с оранжевыми элементами декора. На прилегающей территории установят спортивные площадки и сделают парковки, проезды и тротуары.