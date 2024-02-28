Служба охраны и защиты лесов появится в Казахстане

Так, в перечне республиканских служб гражданской защиты при Министерстве экологии и природных ресурсов РК появится Служба охраны и защиты лесов.
Как следует из пояснительной записки, данный проект позволит повысить эффективность системы организации и координации, оперативно реагировать на чрезвычайные ситуации республиканских служб гражданской защиты.
Проект постановления размещен на сайте Открытые НПА для публичного обсуждения до 13 марта 2024 года.
По данным Генпрокуратуры, за последние пять лет лесные пожары в Казахстане нанесли ущерб на 30 млрд тенге.