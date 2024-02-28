Из Казани в марте возобновятся авиарейсы в Сыктывкар

Так, с 18 по 28 марта из Казани в Сыктывкар самолеты будут вылетать в 21.05, в обратном направлении — в 23.30. С 1 по 29 апреля из столицы Татарстана авиалайнер будет отправляться в 21.15, из Сыктывкара — в 23.40. С 2 мая по 24 октября вылеты из Казани назначены на 20.45, в обратную сторону — на 23.10. В расписании указано местное время.