Из Казани в марте возобновятся авиарейсы в Сыктывкар

Полеты будут выполняться два раза в неделю — по понедельникам и четвергам, сообщает пресс-служба аэропорта столицы Татарстана.
«Составлено удобное расписание, которое позволит жителям Татарстана комфортно путешествовать, отправляться в поездки по работе или к родственникам в Коми», — говорится в сообщении.
Так, с 18 по 28 марта из Казани в Сыктывкар самолеты будут вылетать в 21.05, в обратном направлении — в 23.30. С 1 по 29 апреля из столицы Татарстана авиалайнер будет отправляться в 21.15, из Сыктывкара — в 23.40. С 2 мая по 24 октября вылеты из Казани назначены на 20.45, в обратную сторону — на 23.10. В расписании указано местное время.
Время в пути составит 1 час 25 минут. Пассажиров будут перевозить на 50-местных Bombardier CRJ100/200.