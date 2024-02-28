Подрядчику опять предстоит отремонтировать покрытие на Большой Покровской

Подрядная организация проведет необходимый локальный ремонт покрытия на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде, сообщили представители районной администрации в социальных сетях.
Работы будут проходить на участке от улицы Октябрьской до улицы Малой Покровской при наступлении плюсовой температуры.
Напомним, что плитку на главной пешеходной улице города перекладывали в прошлом году. Все работы были разделены на пять этапов — на каждом обновлялся участок протяженностью 100 метров. Тогда представители компании-подрядчика отмечали, что плитку укладывают по специальной технологии, чтобы та «не гуляла».