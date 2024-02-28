Подрядчику опять предстоит отремонтировать покрытие на Большой Покровской

Напомним, что плитку на главной пешеходной улице города перекладывали в прошлом году. Все работы были разделены на пять этапов — на каждом обновлялся участок протяженностью 100 метров. Тогда представители компании-подрядчика отмечали, что плитку укладывают по специальной технологии, чтобы та «не гуляла».