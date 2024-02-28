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Подрядчику опять предстоит отремонтировать покрытие на Большой Покровской

Работы пройдут на участке от улицы Октябрьской до Малой Покровской.
Источник: Время

Подрядная организация проведет необходимый локальный ремонт покрытия на улице Большой Покровской в Нижнем Новгороде, сообщили представители районной администрации в социальных сетях.

Работы будут проходить на участке от улицы Октябрьской до улицы Малой Покровской при наступлении плюсовой температуры.

Напомним, что плитку на главной пешеходной улице города перекладывали в прошлом году. Все работы были разделены на пять этапов — на каждом обновлялся участок протяженностью 100 метров. Тогда представители компании-подрядчика отмечали, что плитку укладывают по специальной технологии, чтобы та «не гуляла».

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